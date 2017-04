Lastebil har kjørt i elva

En lastebil havnet onsdag morgen i 08-tida i elva ved fv 701 på Storås. Nødetatene var kjapt på vei til stedet, og politiet kunne melde om at fører framsto som uskadd.

STs reporter på stedet kan melde om at sjåføren er oppegående, og tatt hånd om av ambulansepersonell.

Det skal være svært glatt på stedet, og det utenlandskregistrerte kjøretøyet skal ha fått problemer etter å ha svingt av fra fv 700 og inn på fv 701. Veien går nært elva i dette området, og bilen har dratt med seg rekkverket et langt stykke, før den har havnet i elva.

Nærmere klokka 09.00 er veien mellom Meldal og Loe bru stengt for all trafikk, og det påregnes en god stopp her på grunn av bilberging som etterhvert må skje med kranbiler.