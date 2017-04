Naboer klaget på festbråk

ORKDAL: Like før klokka halv tre natt til onsdag, kom det inn melding til politiet om festbråk fra en leilighet på Orkanger. En patrulje ble sendt ut for å dempe bråket - det var tross alt "overtid" forlengst for denne type utskeielser midt på natta midt i uka.

Bråket tok slutt - til slutt. Men under sitt besøk, gjorde politiet et funn - et hjemmebrentapparat. Det ble beslaglagt, og husverten kan nå regne med å få en reaksjon i ettertid for mer enn selve festbråket.

For øvrig inneholder loggen ingen informasjon om det også ble funnet ferdigprodusert vare fra HB-apparatet - eller om det var konsumert under festen...