Flytter inn hos Rosenvik

Flyktningetjenesten i Orkdal kommune har flyttet inn i nye kontorer hos Rosenvik på Bårdshaug. Besøkende kan nå henvende seg i resepsjonen til Rosenvik, opplyser Rosenvik på sin facebook-side.

Rosenvik er en av landets ca. 100 arbeidsinkluderingsbedrifter, og har et bredt tilbud til arbeidssøkere.

Flyktningtjenesten har ansvar for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Flyktningtjenesten skal i samarbeid med andre kommunale virksomheter, NAV, bedrifter, lag og foreninger og lokalbefolkningen, veilede og tilrettelegge for at flyktninger skal kunne benytte sine ressurser på best mulig måte og bli aktive samfunnsdeltagere.