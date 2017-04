- Har ingen forklaring på hvorfor det skjedde

En semitrailer havnet onsdag morgen i 08-tida i elva ved fv 701 på Storås. Nødetatene var kjapt på vei til stedet, og politiet kunne melde om at den polske føreren (24) framsto som uskadd. Han satt oppe på førerhuset da brannmannskapet ankom ulykkesstedet. Mannen ble sendt på en legesjekk til Meldal legekontor.

Les også: Her dras kjøretøyet opp av elva

Det utenlandskregistrerte kjøretøyet, som var lastet med lut og plastikk, skal ha fått problemer etter å ha svingt av fra fv 700 og inn på fv 701. Veien går nært elva i dette området, og bilen har dratt med seg rekkverket et langt stykke, før den har havnet i elva.

- Sjåføren har ingen forklaring på hvorfor han havnet i elva, annet enn at det skal ha vært glatt på stedet forut før ulykka, forteller Randi Fagerholt, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Et vitne til ulykka skal også ha bekreftet at veien var glatt på strekningen.

- Er førerkortet til semitrailer-sjåføren beslaglagt?

- Nei, det er det ikke. Han ble avhørt av politiet på stedet. Trolig kan han vente seg et forelegg (uaktsom kjøring), og han har uttalt at han er villig til å vedta et forelegg, sier Fagerholt.

Det skal ifølge politiet ikke ha vært fare for at kjøretøyets last skulle forurense elva.

Redningsarbeidet tok sin tid, men tolv timer senere ble vogntoget dratt opp på veien igjen. Veien var stengt en periode mens redningsarbeidet pågikk, men ble åpnet like etter klokken halv ni onsdag kveld.