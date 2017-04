Kjører døgnet rundt for å trene opp app

Selskapet Easypark holder for øyeblikket på med et omfattende arbeid i 30 europeiske byer, inkludert Trondheim. Dette gjøres for at de snart skal lansere en tjeneste som gjør det enkelt å finne en ledig parkeringsplass.

For øyeblikket kjører 20 sjåfører dag og natt rundt i byen for å manuelt registrere trafikkflyt.

For å utvikle algoritmen som skal gjøre det enkelt å finne en ledig parkeringsplass i nærheten av der du skal, har Easypark ansatt hele 300 sjåfører som kjører rundt i 30 europeiske byer for å manuelt registrere trafikkflyt. Sjåførene jobber i 10 timer i uken med å kjøre rundt i de ulike byene for å registrere trafikkdata via en spesialutviklet app.

I Norge er det i første omgang Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger som er en del av prosjektet.

– Undersøkelser viser at opp til 30 prosent av trafikken i sentrale deler av storbyer består av biler som leter etter parkeringsplass. Dette er et stort problem for både bilistene og for byene. For å redusere denne typen trafikk og for å gjøre livet enklere for stressede bilister, utvikler EasyPark en løsning for å hjelpe bilistene med å raskere finne parkeringsplass i nærheten av bestemmelsesstedet. Tjenesten forventes å være klar i løpet av 2017, sier Ludvik Eide som er markedsansvarlig i Easypark, i ei pressemelding.