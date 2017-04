Mest bekymret for innbrudd i påska

Nordmenn er flinke til å sikre hjemmet sitt før de reiser på påskeferie.

– Alliér deg med naboen når du reiser bort, råder skadesjef Shazad Rafiq i Storebrand Forsikring.

På spørsmål om hva man er mest bekymret for i påsken, svarer hele 64 prosent "innbrudd". Bare 21 prosent bekymrer seg for vannskader og 15 prosent for brann. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjennomført for Storebrand.

– Det er veldig bra at folk tar forholdsregler i hjemmet før de reiser bort i påsken. Og det er ekstra viktig å forberede boligen slik at man kan unngå innbrudd. Vår erfaring er at norske hjem er spesielt utsatt i påskeferien, sier Shazad Rafiq.

Norstat-undersøkelsen viser at hele ni av ti nordmenn gjør forberedelser av ulike slag for å sikre at det ikke oppstår skader mens de er bortreist Men bare én av fire skrur av hovedvannkranen når de reiser bort.

Med tanke på hvor vanlig det er med vannskader, er dette noe enda flere bør gjøre. Statistikk fra forsikringsbransjen viser at det totalt sett er størst fare for vannskader i norske hjem, fulgt av innbrudd og brann.

– Å skru av hovedvannkranen når man reiser bort bør være like vanlig som å låse døra, oppfordrer Rafiq.

De fire viktigste forberedelsene:

1. Få noen til å tømme postkassen mens du er borte

2. Lås, sett på alarm og la hjemmet se bebodd ut

3. Skru av hovedvannkranen

4. Trekk ut kontakten på elektriske artikler