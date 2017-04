Det blir ulvåsvafler i påska likevel

Det så lenge ut til at Ulvåshytta måtte holde stengt i påska. Pensjonistforeninga har tidligere sørget for vaktene, men så seg ikke råd for å få det til denne påska. Etter at ST skrev sak om nettopp dette var det ei som meldte seg for å stå vakt. I tillegg meldte også to seg fra styret i Ulvåshytta til å stå vakt og dermed blir Ulvåshytta åpen likevel.

Det er dårlig med snø, men det er mange som går veien oppover, og går turer i området. Dermed er det mulighet for turgåere og få smake på de kjente ulvåsvaflene og få seg en kaffe.

- Vi håper å se mange på besøk i Ulvåshytta også denne påsken, sier Mona Iren Ebbesen.