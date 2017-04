Påskesolen dukker frem til helga

De siste ukene har vært preget av både regn og vind i Trøndelag og det skal det for så vidt fortsette med godt ut i neste uke også. Men på fredag er det gode muligheter for at påskesolen dukker opp om i vi skal tro yr.no.

De fleste steder i vårt nedslagsfelt er det meldt sol på fredag med 6-7 varmegrader. På lørdag er det meldt sol fra morgenen av, men det kan bli overskyet utover dagen. På søndag, mandag og tirsdag er det meldt delvis sol og ingen nedbør.

Det ligger med andre ord an til en flott påskefeiring i Trøndelag.