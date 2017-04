Sofa og søppel lå strødd langs veien

Sofadeler, puter, madrasser og søppel lå strødd langs veien. Lasset var dumpet på parkeringsplassen ved Haukbrua på Skaunaskogen som er på kommunegrensa mellom Orkdal og Skaun.

18 år gamle Snorre Moe hadde akkurat vært på Orkanger og kastet søppel da han så søppelet lå strødd langs veien og bestemte seg for å rydde opp.

- Jeg synes ikke det hadde noe der å gjøre. Det er unødvendig å kaste rask der når du kan levere slike ting gratis. Jeg så noen hadde lagt ut bilder av det på Facebook for noen dager siden. Da det fortsatt lå der så tenkte jeg at det ikke kom til å bli ryddet med det første, så jeg bestemte meg for å ta det med meg på traktoren. Sofaen var tung av alt regnet, men jeg fikk hjelp av kjæresten til å få det bort, så vi var to om det, sier Moe.

Moe forteller at han tok det med seg hjem og at han tar det med seg ned på Hamos i Børsa neste gang han skal dit.

Hvem som har slengt fra seg søppelet er uvisst, men nå er det i hvert fall ryddet bort takket være to ansvarsfulle ungdommer.

Politiet er interessert i tips angående hvem som står bak dette.