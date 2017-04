Avkjøles med vann i hele påska

- Nå senkes temperaturen og det er god kontroll i anlegget, sier Torbjørn Evjen, driftsleder ved Meldal miljøanlegg.

Torsdag i forrige uke, i 12-tida, stakk det flammer opp av fyllinga, som ligger ved Kvamsveien mellom Meldal sentrum og Storås. Brannvesenet ble raskt tilkalt. De startet nedkjøling av området.

Det samme skjedde også i september i fjor høst. Det er hovedsakelig plastmateriell av ulike legeringer som ligger i fyllinga, og det brenner ifølge Ove Smedplass, brannsjef i Meldal kommune, like godt som olje og har en enorm varmeutvinning.

Utfordringa ved varmgangen har vært dårlig vanntilførsel for å avkjøle fyllinga. Brannvesenet har kjørt i skytteltrafikk for å fylle opp tankbilen. Nå er det imidlertid gjort tiltak for å bedre dette.

- Sivilforsvaret stilte 12 personer på kort varsel på lørdag. Sammen med brannvesenet ble det lagt opp midlertidig vanntilførsel fra elva Orkla. Dette arbeidet skal de ha ros for, skryter Evjen.

På fredag startet arbeidet med å lage grøfter rundt «branntomta». De fylles med vann, og vannet siger ned i fyllinga og demper temperaturen.

- I morgen (tirsdag) skal det lages ei ny grøft, enda nærmere kjernen av varmgangen, sier Evjen.

Han beroliger folk med at det er ingen ild eller røyk fra området, og den såkalte brannen har egentlig aldri vært noe dramatisk.

Grøftene skal nå etterfylles med vann hver dag gjennom hele påska. Denne jobben er det brannvesenet som har ansvaret for.

- Vi skal til bunns i saken. Etter påske blir det ny befaring for å se hvilke tiltak som skal iverksettes, sier Evjen.

Meldal miljøanlegg ble etablert i 2001, og er eid av Meldal kommune (34 prosent), Trondheim renholdsverk (32 prosent) og Hamos (34 prosent). Sistnevnte har driftsansvaret for søppelanlegget.