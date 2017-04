Fikk utbetalt både dagpenger og lønn

Rennebu

En mann i 40-åra fra Rennebu, må møte i retten, tiltalt for svindel.

Bakgrunnen er at han i en periode på ca. fire og en halv måned i 2015 oppga at han ikke var i jobb på de elektroniske meldingskortene til Nav mens han faktisk jobbet. Han fikk derfor utbetalt dobbelt opp; både dagpenger og lønn, til sammen et beløp på nærmere 80 000 kroner.

I slike saker omfatter tiltalen også falsk forklaring siden det er gitt uriktige opplysninger til en offentlig myndighet.

Domstolene reagerer relativt kraftig på denne type lovbrudd, da utfylling av meldingskort til Nav er basert på tillit.