Kjørte med høypromille

Hemne/Aure

En mann i 40-åra bosatt i Aure, er tiltalt for promillekjøring.

Mannen hadde hele 2,39 i promille da han ble stoppet på Fv 680 i Hemne i desember i fjor. Det er langt over grensa for ubetinget fengsel. At kjøringa fant sted midt på natta, vil neppe være en veldig formildende omstendighet i saken.

Det er også på det rene at han må forberede seg på å være uten førerkort for en lang periode.