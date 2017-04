Nå er rapporten levert

I formannskapet forrige uke etterspurte Berit Westrum Johansen (Småbylista) årsrapporten fra kommunens turistinformasjon, som driftes av Bårdshaug herregård.

- Vi betaler ganske mye penger, så vi må forvente at vi får en rapport. Det var gode rapporter før, som blant annet fortalte noe om hva turistene spurte etter, sa Johansen til formannskapspolitikerne.

Etter at saken sto på trykk i avisa-st.no, tok direktør ved Bårdshaug herregård, Magnus Lysholm, kontakt med kommunen og oversendte årsrapporten for 2016.

Ukjent

Slik forklarer Lysholm årsaken til at rapportene ikke er sendt de siste par årene.

- Ny ledelse, som tiltrådte hotellet ved årsskiftet 2015/2016, var dessverre ukjent med at det skulle leveres årlige rapporter. Det beklager vi for at ikke er blitt fulgt opp, sier Lysholm.

Årsrapporten viser forøvrig at de fleste henvendelsene til turistinformasjonen kommer fra nordmenn, etterfulgt av tyskere og briter.