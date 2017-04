Advarer mot svindel

Hemne/Snillfjord

Hemne Kraftlag går i en pressemelding til sine abonnenter ut og advarer mot strømsvindel. Flere kunder av selskapet er blitt kontaktet om å skifte leverandør.

«Har du blitt oppringt og tilbudt Norges beste strømavtale av en smørblid strømselger? Det er lett å la seg lure hvis man ikke vet hva man skal passe på», heter det i pressemeldinga.

Ringer ei bjelle?

Det er fritt fram for alle å skifte strømleverandør, men Hemne Kraftlag råder alle til først å sjekke med dem. De som ringer sier ofte at de har et samarbeid med Hemne Kraftlag. Det er ikke riktig. Hemne Kraftlag samarbeider ikke med andre størmselskaper.

Det kan altså føre til at villedende og feil informasjon fører til at andre kaprer strømkunder.

— Det bør ringe en varsellampe dersom en strømselger serverer usannheter om samarbeid, tår det i pressemeldinga.

Spør!

Det er alltid også nyttig - uansett hvor ærlige hensikter en strømselger har - å stille spørsmål om det kommer utgifter i tillegg til det som blir oppgitt, om prisen inkluderer el-sertifikat og påslag, om det tilkommer faste beløp eller gebyrer, og om det er bindingstid eller forskuddsbetaling på avtalen.

Siden Hemne Kraftlag har opplevd at deres kunder blir oppringt og får servert villedende informasjon, er det også grunn til å tro at andre selskaper sine kunder har opplevd det samme.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300