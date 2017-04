Bedre nett for orkdalingene

Orkdal kommune lanserte fredag sin nye hjemmeside.

- Den digitale verden utvikler seg, og vi må forandre oss med den, sier Vibeke Oddvik som er informasjonskonsulent i Orkdal kommune. Hun er en av dem som den siste tiden har arbeidet for å få til en mer brukervennlig hjemmeside.

- Nå satser vi på ei hjemmeside som er veldig tjenestefokusert i stedet for å skrive så mye om oss selv. Folk går ikke inn på vår hjemmeside en fredagskveld for å finne nytt, men for å få hjelp. Derfor har selve søkefeltet fått stor plass. Det er der folk gjerne går når de skal finne fram eller ha hjelp til noe.

Ikke helt i mål

Oddvik forteller at det har vært hektisk de siste dagene.

- Vi sliter fortsatt litt med å komme på alle nettleserne, men vi jobber på spreng for å ordne det.

Kommunen legger stor vekt på et godt og klart språk på nettsidene.

- Vi skal henvende oss til publikum og ikke til fagfolk og byråkrater, sier Oddvik.