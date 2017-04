Reinertsen er slått konkurs

Fire dager etter at Aker Solutions overtok de ansatte i Reinertsen AS, ble det tirsdag formiddag åpnet konkurs i det som var igjen av selskapet, skriver adressa.no .

Med en gjeld på 1,6 milliarder kroner, er dette trolg Trøndelag største konkurs noensinne.

- Nå vil det bli en ordinær konkursbehandling, og da vil det bli klart om det blir utbetaling til kreditorene, sier advokat Joar Grimsbu, som ifølge kjennelsen oppnevnes som bostyrer.

Aker Solutions overtok olje- og gassvirksomheten og de rundt 700 ansatte i Reinertsen på fredag i forrige uke. Men gjelda var ikke med "på kjøpet".

Ifølge gjeldsnemnda vil det trolig bli under 200 millioner kroner igjen til kreditorene, noe som ikke ville vært tilstrekkelig til å gjennomføre en tvangsakkord, skriver adressa.no.

Styreleder Torkild R. Reinertsen i Reinertsen AS sier at det er svært synd at en lang rekke selskaper vil tape penger.