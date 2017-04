- Uforsvarlig og lovstridig

Naturvernforbundet i orklaregionen er blant dem som har kommet med høringsuttalelse i forbindelse med reguleringsplanen for Trondheim havn på Grønøra vest.

Naturvernforbundet mener det er positivt at Trondheim havn har lagt fram en plan som innebærer litt mindre naturinngrep enn den opprinnelige, men at dette langt fra er nok. Organisasjonen mener en realisering av planen vil være så alvorlig at de vil vurdere å klage vedtaket inn for Miljødirektoratet og departementet dersom Orkdal kommune vedtar planforslaget.

Lovstridig

- Vi ser det planlagte inngrepet som miljømessig uforsvarlig og i tillegg lovstridig, skriver Naturvernforbundet, som ber om at planen avvises av kommunestyret.

Dette begrunner de blant annet med at Råbygdfjæra er karakterisert som et svært viktig våtmarksområde, at det er i strid med verneregimet for nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, at det er i strid med vannforskriften samt i strid med naturmangfoldloven.