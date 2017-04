Historisk lørdag

For aller første gang i Vinmonopolets 95 år lange historie, holder utsalgene åpent på påskeaften. Det er ett unntak, og det er Vinmonopolet i Hammerfest.

Det betyr at i vår region vil man lørdag kunne handle vin og andre polvarer både på Kyrksæterøra og på Orkanger.

Allerede i 2014 fikk regjeringa flertall for å holde åpent på Vinmonopolet på valgdager og på "aftener", som julaften og påskeaften. Men på grunn av at det tok tid å bli enig om det tariffmessige, er det først nå i 2017 at endringa trer i kraft.