Her vil kommunen fortsette med turist-info

Hemne

Formannskapet i Hemne behandler tirsdag hvor turistinformasjonen skal være lokalisert i sommer. Rådmannen går inn for at det bevilges inntil 50 000 kroner fra kraftfondet for at dette tilbudet fortsatt skal være hos Frivilligsentralen i Øragata.

Frivilligsentralen har vært vertskap for sommerbesøkende i Hemne fra prøveåret 2014.

Besøkstallene har ligget i størrelsesorden 250, der ca. halvparten er nordmenn. Av de utenlandske besøkende kommer de fleste fra Tyskland, USA og de skandinaviske landene.