Tok en «trippel» i Orkdalsveien

Orkdal

En mann i 20-åra må svare for tre straffbare forhold etter at han natt til langfredag ble stoppet av politiet.

Patruljen reagerte først på at han kjørte for fort gjennom Orkdalsveien. Da han ble stanset, viste det seg at han også kjørte uten gyldig førerkort, og han var for det tredje ruspåvirket.

Det er ikke loggført hva fartsgrensa på stedet er eller hvor mye for fort mannen kjørte. Han ble stanset like etter klokka tre på natta.