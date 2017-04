Ulykke på Fv 714

Snillfjord

Nødetatene rykker ut etter melding om en trafikkulykke på Fv 714 ved Krokstadøra i Snillfjord. Politiet fikk melding om ulykka klokka 16.12.

Ulykken skal ha skjedd ca. en kilometer fra Krokstadøra i retning Hitra.

Politi og ambulanse ankom stedet like før klokka 16.45, melder STs fotograf på stedet.

- Det er snakk om ei utforkjøring med et enslig kjøretøy. En mann i 70-åra var fører av bilen og var alene i bilen sammen med en hund. Mannen får nå behandling på stedet i ambulanse. Ut over det er skadeomfang og ytterligere detaljer ukjent, opplyser operasjonsleder Trond Volden til ST like før klokka 17.00.

Hunden har det etter alt å dømme også gått bra med:

- Den er tatt hånd om av en av brannmannskapene, opplyser STs fotograf en knapp time etter ulykka.