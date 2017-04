Politiet gjennomførte lørdag formiddag en promillekontroll ved Blakstad Auto på Kyrksæterøra i Hemne.

Totalt 50 biler ble kontrollert. Ingen sjåfører kjørte med promille.

Én sjåfør mottok et forenklet forelegg for å ha snakket i mobiltelefon under kjøring.

Kontrollen pågikk fra klokka 09 til litt over klokka 10.