Avslutter påska med fint vær

Det skal ifølge meteorologene bli en solfylt påskeavslutning i Trøndelag. Anita Ager-Wick, vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet, sier til adressa.no at Trøndelag er værvinnerne i Sør-Norge.

- Det kommer inn et lavtrykk til Sør-Norge i løpet av kvelden og natten, men det går så langt sør at Trøndelag går klar av det. Dere blir liggende ganske gunstig til. Det betyr at det blir overveiende oppholdsvær og en del sol, sier hun.

Det lover godt etter en varierende påske når det gjelder vær, skiturer og uteliv.

Det skal bli minusgrader på natta, men varmere utover dagen. De gode værprognosene gjelder både for fjellet og kysten.