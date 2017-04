Politibiler kan få konstant blålys

Innen utgangen av april vil trolig alle politibiler kunne kjøre med permanent blålys, eller såkalte cruise lights.

– Vi håper å få ut en permanent dispensasjon som gjelder alle kjøretøyene i løpet av én måned, sa seksjonssjef Håkon Rosendahl ved kontor for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet til DinSide tidligere denne uka.

Oslo-politiet har prøvd ut konstante blålys på fem kjøretøy i et drøyt år. Forsøket er vurdert som vellykket.

Bakgrunnen for søknaden til Vegdirektoratet er at politiet ønsker å bruke identifikasjonslysene for å synliggjøre patruljer enda bedre, særlig i bynære områder.

I Sverige ble konstante blålys godkjent tidligere i år. I Norge vil politiet trolig kunne følge etter senest 1. mai.