Savnet skiløper er nå funnet

En mann i 20-årene skulle ut på en treningstur fra Jøldalshytta i Trollheimen. Han skulle etter planen være tilbake i 16-tiden, men da han ikke var kommet til rette i 18.30-tiden, meldte pårørende han savnet.

Både politi, Røde Kors og Norske Redningshunder deltok i søket etter mannen.

Like etter klokken 21 skrev politiet på Twitter at de ved hjelp av etterretningsarbeid og tips fra turfolk har avgrenset det prioriterte søket til et område nordvest for Gjevilvatnet.

Like etter klokken 21.30 ble mannen funnet Røde Kors nordvest for Gjevilvatnet hvor han hadde tatt seg inn på ei hytte etter å ha gått seg vill. Mannen var sliten, men ok, melder politiet på Twitter.

Mannen var ikke godt kjent i området og han var heller ikke kledd for noen langvarig fjelltur.

Røde Kors hadde åtte skuterpatruljer som deltok i søket sammen med politiet.