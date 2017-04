Bruktbutikk med nostalgi på gården

Påskeaften åpnet samboerparet Ingrid Ysland og Helge Grønningen bruktbutikk på gården hans i Grønningen i Agdenes. I dag, andre påskedag, har de åpent utover ettermiddagen. Butikken «Gammeltante Turkis» er et hobbyprosjekt, som er et resultatet av parets felles interesse for gamle ting. Og butikknavnet har følgende forklaring:

- Jeg ble gammeltante veldig tidlig, mens jeg var tidlig i 30-årene. Samtidig som turkis er en farge jeg synes er frisk og fin, så gammeltanta er rett og slett meg det, sier Ingrid.

Butikken ligger i kjelleren på trønderlåna på gården, med inngang mot veien i Grønningen. Paret har samlet på gamle ting over lang tid, også før de traff hverandre.

Antikk og retro

- Først snakket vi om å ha et garasjesalg, men så kom ideen om butikk. Vi begynte å samle ting med tanke på butikken for cirka ett år siden. Vi går på auksjoner, loppemarkeder og sånt, sier Ingrid.

Hun er frisør og Helge jobber på Elpro, så butikken er kun en hobby med svært fleksible åpningstider.

- Vi kommer til å åpent når vi har tid og lyst, og det blir annonsert på sida vår på Facebook og med skilt utenfor. Vi hadde en trivelig åpningsdag på påskeaften, forteller Ingrid.

Butikken inneholder glass, porselen og mye annet gammelt, og faller inn i kategorien brukt, antikk og retro.