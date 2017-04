Ligner på egg, men ser du hva det er?

Det er ikke bare egg som kan males for å lage stemning nå i påska. Dette bildegalleriet viser flotte steiner som er plukket i fjæra, vasket og malt av Lill Mona Tidemann i Agdenes.

- Interessen for maling på stein kom for et par år siden. Jeg ønsket å ta i bruk naturen på en kreativ måte, og trengte et annet lerret enn papir å uttrykke meg på. Jeg begynte etter hvert å legge ut en del av steinene mine på steder der det ferdes folk, både i inn- og utland, slik at andre kan få glede av dem også, sier Tidemann.

Hun bruker mest vannbasert akrylmaling som tørker raskt, og sprayer så steinene med transparent akryllakk til slutt. Dette gjør at de holder lengre.