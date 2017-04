I morgen sykler hele Norge til jobben

19. april starter den tradisjonsrike Sykle til jobben-aksjonen, som i 2017 arrangeres for 44. gang.

- I år er temaet den norske hverdagssyklisten, og vi skal vise frem alle typer syklister på alle typer sykler i alle slags klær. Sammen skal vi få enda flere ut på sykkel og bygge den norske sykkelkulturen, forteller Lotte Frost, prosjektleder for Sykle til jobben-aksjonen, i ei pressemelding.

Sykle til jobben-aksjonen er en årlig aksjon for å få flere i fysisk aktivitet med fokus på å ta reiseveien i bruk. Aksjonen er et sentralt virkemiddel for å doble andel reiser på sykkel innen 2020, i henhold til Nasjonal transportplan. Sykkel og gange som transportmiddel er også viktig i folkehelsearbeidet.

Tradisjonen tro åpnes aksjonen onsdag formiddag klokka 09 foran Stortinget i Oslo. I år er det Helse- og omsorgsminister Bent Høie som offisielt åpner aksjonen ved å sykle til jobben/Stortinget.

2/3 av den voksne befolkningen oppfyller ikke Helsedirektoratets anbefaling om minimum 150 minutter fysisk aktivitet i uken

- Vi beveger oss rett og slett for lite. Sykle til jobben-aksjonen ønsker å bidra til at flere blir fysisk aktive i hverdagen og kanskje akkurat det å være aktiv til og fra jobb kan være en god start. Så gå av bussen ett eller to stopp før, gå til møter eller sykle til jobben, du er jo allerede på vei, forteller Frost.

Sykle til jobben-aksjonen er en årlig aktivitetskonkurranse, der all aktivitet kan registreres. Aksjonen arrangeres av Norges Bedriftsidrettsforbund. Aksjonen 2017 starter 19. april og avsluttes 17. juni.