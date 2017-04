I dag blir det fart på politikerne

Hemne

I dag skal kommunestyret i Hemne delta i Ørasprinten, et gateløp i sentrum av Kyrksæterøra. Dette skjer en time før kommunestyremøet starter.

- Vi skal starte i trimklassen sammen med barna, det passer godt, humrer ordfører Odd Jarle Svanem.

Bort med lammesteika

Han har god tro på at de skal komme i mål på ca. 50 minutter, selv om de ikke starter i konkurranseklassen.

- Vi går på idealtid, sier Svanem, som selvsagt heller ikke vil nekte noen å jogge løypa.

Fra Ørasprinten bærer det altså rett på kommunestyremøte.

- Vi må tåle om det blir noe svettelukt under møtet i kveld. Kanskje har også påskas lammesteik bidratt til at det er behov for litt svetting, legger han til.

Publikumsvennlig

Ørasprinten er blitt en årlig begivenhet. I konkurranseklassen i kveld stiller flere løpere på høyt nivå. Løpet er publikumsvennlig, der det blir mulighet til å se løperne flere ganger underveis.