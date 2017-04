Trafikksikkerhetsdager for 550 ungdommer

550 elever får intensiv trafikksikkerhetsopplæring når Orkdal kommune for åttende år på rad inviterer til trafikksikkerhetsdager onsdag og torsdag 19. og 20. mars. Orkdal kommune har markert seg i arbeidet med forebygging av trafikkulykker blant ungdom.

Kommunen samarbeider med alle nødetater (brann, politi og ambulanse), Kjør for livet, Statens vegvesen, Trygg trafikk og Landsforeningen for trafikkskadde, og inviterer til to dager der ingenting annet enn ulike sider ved trafikksikkerhet står på programmet.

De inviterte er 550 elever fra 10. klasse i ungdomsskolene og fra videregående skoler i distriktet.

Seansen begynner begge dagene med at en bil droppes fra en kran utenfor Orklahallen. Sammenstøtet med bakken tilsvarer en kollisjon i 70 km/t. Denne videoen er fra et tidligere år.