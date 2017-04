Klar for årets kjerringmønstring

Det sier Kirsti Egeland, primus motor for den store Kjerringmønstringen som finner sted i Hemne hvert år. I år er det åttende gang at arrangementet går av stabelen, og når ST snakker med Egeland er hun akkurat ferdig med å lage middag til 100 mennesker som skal serveres i samfunnshuset på Kyrksæterøra lørdag kveld.

- Det hele begynte med at jeg var på UKM – ungdommens kulturmønstring – for noen år siden. Da jeg var ung var det ikke noe sånt, og jeg begynte å tenke på om det ikke var mulig å få til noe lignende for oss som var for gamle for UKM, forteller hun.

Les også: Kjerringmønstring for sjuende gang

Ni deltakere

Samtidig hadde hun begynt å prøve seg på standupkomedie.

- Og jeg tenkte: «Nå har jeg blitt 30. Når skal jeg få gjøre det jeg har lyst til?»

Resultatet ble Kjerringmønstring, et show som har trukket stadig flere hemnværinger ut av godstolen, både som publikum og som deltaker. I år er det ni påmeldte deltakere som til sammen skal stå for 15 nummer, sammen med Egeland selv som stiller som konferansier med egne bidrag.

- Hvis man har lyst til å se vanlige kvinnfolk, som man kanskje ikke skulle tro at kan no, opptre, så skal man komme på Kjerringmønstringen. Og det er ikke noe poeng for oss å ha med bare de flinkeste. Hva med alle vi andre som alltid blir nummer to, eller fem, eller ti? Mange av dem som har vært innom har jeg tenkt at «går det an da?», og så er de råflinke!

Les også: Folkefest i sentrum

Kjøpte den styggeste pokalen

Deltakerne på mønstringen er fra 18 til 76 år, og selv om det er kjerringmønstring, så vil det bli mannfolk å se på også.

- Vi har mannfolk på scenen også, men en del av dem kler seg ut som damer for å ha et alibi. Så har vi utdeling av pokal. Jeg kjøpte den styggeste pokalen jeg fant, haha. Vi har også forskjellige andre premier, forteller Egeland.

I år kan hun notere seg tre nye deltakere. Dommerne derimot, er de samme hvert år. Her stiller John Morten Stølan, Jon-Arne Tøndel og Nils André Tøndel trofast opp. Så spørs det om noen klarer å slå vinner av vandrepokalen for «Årets kjerring» to år på rad, Lindis Korsnes.

Har beholdt mannen

- Er det ikke vanskelig å stå der på scenen å skulle få folk til å le?

- Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Det skjer ting i livet mitt hele tiden og jeg klarer å se det humoristiske i alt. Det er ikke noe vanskelig å fortelle om det. Skal jeg begynne å lyve derimot, så blir det vanskelig.

- Du er ikke redd for å fortelle for mye da?

- Jeg har lovet mannen min å ikke nevne ham med navn, og heller ikke barna mine.

- Men han blir kanskje omtalt likevel?

- Eh, ja, men jeg har hatt samme mann i 30 år nå da, så jeg tror det går bra.