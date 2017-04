Presseomtale kan ha hindret påskeinnbrudd

ST skrev ved inngangen til påska at lokalt politi hadde mottatt bekymringsmeldinger fra observante beboere i Skaun og Orkdal. Dette gikk blant annet ut på at postkasser var merket med tall, påført med sprittusj, og at ukjente ringte på dører og la igjen steiner på trapper hvor det ikke har vært noen hjemme.

Innbyggerne fryktet at dette kunne være merking av boliger, som tyvene senere skulle ta seg inn i.

Arnt Harald Aaslund ved politiets operasjonssentral i Trøndelag, sa i påskeuka at de også hadde mottatt en del bekymringsmeldinger omkring dette, spesielt i området fra Udduvoll bru og mot Skaun, Buvika og Orkdal.

- Meldingene kommer fra områder der dette var omtalt i media, sa han.

Men hva ble resultatet?

- Vi har ingen meldinger på at det er gjort innbrudd i boliger i vårt distrikt i påska, sier Tor Kristian Haugan, lensmann i Orkdal og Skaun.

- Var problemet hauset opp slik at innbyggere så spøkelser på høylys dag?

- Nei, det tror jeg ikke! Å omtale slike ting, tror jeg virker forebyggende, sier han.

- Men innbruddstyvene leser sikkert ikke avisa. Hvordan skal de vite at naboer følger med?

- De har ofte kontaktpersoner i lokalmiljøene. I tillegg kan det ha virket preventivt hvis for eksempel steiner på trapper ble fjernet (av naboer), noe som signaliserer at beboerne var hjemme, forklarer han.

Haugan forteller at det ble observert en kjent bil et sted i Skaun kommune i påska. Dette kjøretøyet er knyttet opp mot slike saker.

- En person hadde notert bilnummeret, og bilen er en kjenning av politiet. Det skjedde imidlertid ikke noe, sier han.

- Er vi litt naive når vi reiser fra husene våre; vi tror at innbrudd ikke skjer oss?

- Ja, vi er litt for sløve. Derfor er det lurt å inngå avtaler med naboer om å ta inn post eller parkere en bil i gårdsplassen hans, sier Haugan, og avslutter med følgende: - Det er jo ingenting som er bedre enn at innbruddstyvene skygger banen.