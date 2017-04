Orkdalsprosten ute av bispekampen

Prosten i Strinda, Herborg Oline Finnset, har fått størst oppslutning i avstemningsrunden foran tilsetting av ny biskop i Nidaros bispedømme.

Etter avstemningsrunden i mars/april står disse tre igjen som kandidater til ny biskop i Nidaros:

Herborg Oline Finnset (prost i Strinda), Ragnhild Jepsen (domprost i Nidaros) og Nils Åge Aune (prost Sør-Innherrad).

Dermed fikk ikke prost i Orkdal, Dagfinn Thomassen, nok stemmer til å gå videre til neste runde.

Les også: Foreslår orkdalsprosten som biskop

Velges på Kirkerådsmøte

Nå skal alle biskopene og Nidaros bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet. På Kirkerådets møte 12.–14. juni i Trondheim skal det tilsettes ny biskop i Nidaros bispedømme. Valget står mellom de tre som fikk størst oppslutning i vårens avstemningsrunde.

Stillingen som biskop i Nidaros blir ledig etter at biskop Tor Singsaas går av i juli i år. Singsaas som har vært biskop i Nidaros bispedømme siden 2008, har sin avskjedsgudstjeneste i Nidaros domkirke 11. juni.

Les også: Den neste biskopen kan bli en kvinne

Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfatter en bred avstemningsrunde med 390 stemmeberettigede: Menighetsråd, kirkelig ansatte og landets proster og teologiske professorer. Til sammen har 291 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

Disse har avgitt sine stemmer:

- menighetsrådene i Nidaros bispedømme,

- prester i offentlig kirkelig stilling i Nidaros bispedømme,

- vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Nidaros bispedømme,

- prostene i alle bispedømmene,

- professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord.

Lokal innflytelse

Kirkemøtet 2012 vedtok at Kirkerådet ved tilsetting av biskop må velge en av de tre med flest stemmer. Samtidig vedtok Kirkemøtet at førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3. For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 (proster og teologiske professorer).

Nidaros bispedømme omfatter Nord- og Sør-Trøndelag fylker.

Vektingen av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 "poeng", gir dette resultatet:

1. Herborg Oline Finnset 30,57 %

2. Ragnhild Jepsen 29,37 %

3. Nils Åge Aune 20,22 %

4. Dagfinn Thomassen 12,10 %

5. Kristine Sandmæl 7,74 %