Derfor stenges tunnelene

Mange vil nok bli mer positivt stemt mot vegstengningen når de får høre hvorfor E39 stenges i helgen.

- Vegen er stengt på grunn av arbeidet med å få fjernet de gamle bomstasjonene, kan Magnus Storrø ved vegtrafikksentralen opplyse lørdag morgen.

Dermed vil E39 holdes stengt mellom Børsa og Thamshavn fram til mandag morgen klokken seks.

- Det arbeidet som gjøres nå med å fjerne bomstasjonene gjør at vegen er å betrakte som et anleggsområde. Dermed er det kun mulig å passere for nødetatene, sier Storrø.