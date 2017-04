- Man må kunne tjene penger på små bruk

Under Aps landsmøte som pågår nå i helgen tar Ellen Bergsrønning fra Meldal Ap til orde for en ny landbrukspolitikk.

- Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk jordbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men jordbruket bidrar også til spredt bosetting og til verdiskaping både i distriktet og i byen, gjennom høsting av naturen og videreforedling, sa Bergsrønning i sitt innlegg fredag.

Store muligheter for nye arbeidsplasser

Hun mener verdien av det norske jordbruket går langt utover selve matproduksjonen.

- Skal vi opprettholde jordbruk i hele landet er vi avhengig av forutsigbare og tilpassa rammebetingelser. Det må være gode muligheter for å tjene penger på å produsere trygg mat på små og mellomstore bruk og vi må være tydelige på våre ambisjoner for økt matproduksjon på rene norske ressurser. Det ligger store muligheter for nye arbeidsplasser i næringa når vi knytter teknologi, landbruk og forskningsmiljøene tettere sammen.

Må oppleves attraktivt

Hun mener landbruksministerens sentraliseringspolitikk med ensidig fokus på kostnadseffektivitet er ambisjonsløs.

- Skal yngre generasjoner satse på jordbruk og skog som sin arbeidsvei må det oppleves som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. Da må vi opprettholde gode velferdsordninger, gjøre det enklere å investere i små og mellomstore bruk, sette matproduksjon på dagsorden og tette gapet mellom lønnsveksten til bonden og lønnsveksten til andre grupper i samfunnet, sa Bergsrønning.

Fokus på bærekraft

Hun vil også ha et løft for det økologisk jordbruket, og viser samtidig til at det føres et aktivt skogbruk hvor kommuner som Meldal og Rennebu har rekordtall på uttak av skog.

- Fokuset fremover må være på bærekraft gjennom planting og ungskogpleie. Og vi trenger en helhetlig plan for opprustning av fylkesveinettet hvor flaskehalser blir tatt bort. Det er god næringsutvikling, sa Bergsrønning.