26 turer uten gyldig førerkort

Orkdal

En mann i 30-åra fra Orkdal, er bøtelagt for tre brudd på vegtrafikkloven. Ett tilfelle handler om kjøring mot enveiskjøring, et annet om å ha hindret utsyn bakover på grunn av et fullpakket bagasjerom.

Misforsto

Resten av den nylige dommen i Sør-Trøndelag tingrett, omhandler hele 26 tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort i perioden fra juni til oktober i fjor. Kjøreturene er kartlagt ved at kjøreloggene er innhentet fra tiltaltes arbeidsgiver der han er ansatt som sjåfør.

Årsaken til at det ble et så vidt stort omfang av ulovlig kjøring, er at mannen i fjor sommer vedtok et forelegg for et annet brudd på vegtrafikkloven. Han var da ikke oppmerksom på at han samtidig aksepterte førerkortbeslag på seks måneder. De 26 forholda blir derfor ansett som uaktsomhet og har fått betydning for straffeutmålingen.

Fotgjenger i ett år

Reaksjonen er ei bot på 12 000 kroner og tap av førerretten for motorvogn for en periode på ett år. Han må også ta full førerprøve dersom han ønsker å gjenerverve førerkortet.

Mannen vedtok dommen.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300