Dømt for innbrudd

En ungdom i slutten av tenåra er dømt til betinget fengsel i 14 dager, med en prøvetid på to år, for innbrudd og skadeverk.

Hendelsen fant sted i en kommune i STs nedslagsfelt i fjor vår.

Hentet gjenstander

Det var ungdommens far som var tidligere eier av eiendommen, og var solgt til andre eiere ved tvangssalg. Retten slår fast at kjøperne var eiere av eiendommen på gjerningstidspunktet for innbruddet.

Nye eiere hadde skiftet lås på bygningene på eiendommen da de tok over. Ungdommen oppdaget dette da han ankom eiendommen og kontaktet deretter sin far. Faren ankom og skiftet lås på den ene bygningen. Både far og sønn gikk så inn i huset og hentet ut gjenstander som faren fraktet vekk med snøscooter. Faren brøt deretter opp låsen på en annen bygning.

Faren dømt tidligere

Et vitne observerte hendelsen og kontaktet en av de nye eierne, som i neste omgang kontaktet politiet. Da politiet ankom, sto far og sønn utenfor den ene boligen. Faren stakk da av på snøscooter, mens sønnen ble bortvist fra eiendommen.

For øvrig er faren dømt for innbruddet i fjor høst.

Retten konkluderer med at også sønnen har brutt loven ved uberettiget å skaffe seg adgang til en annens eiendom. Det er ikke av betydning at det var faren og ikke sønnen som brøt opp låsen.

Ung alder

Faren på sin side hadde opplyst at de begge hadde lov til å ta seg inn i huset så lenge prosessen med tvangssalg fortsatt pågikk. Retten fastslår altså at denne prosessen var over, og viser blant annet til at dørene var forseglet med politisegl og plombering.

Tiltaltes unge alder er vektlagt i straffutmålingen. Dette, sammenholdt med at det var faren som brøt opp låsen, gjør at han fikk en betinget fengselsstraff.

