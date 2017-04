Elines tekst gikk rett i hjertet

Eline Voll fra Rennebu var en av de fire deltagerne fra ST-land som gikk videre til landsmønstringen etter helgens fylkesmønstring i Bjugn.

16 år gamle Eline gjorde seg bemerket allerede i den lokale UKM-mønstringen med fremføringen av jazzlåten Dream a Little Dream of Me, samt med opplesing av sin egenskrevne tekst "Sorgen min er satt på vent" der hun skildrer det å "miste" ei bestemor som blir dement. Teksten beveget mange i salen da den første gang ble fremført i Rennebu, og det var dette innslaget som tok Voll videre til landsmønstringen.

- Jeg har skrevet dagbok helt siden midten av barneskolen og gjør det fremdeles. Det er til stor hjelp å skrive om det som er vanskelig og få sette ord på tanker og følelser, sier Voll om sitt UKM-bidrag.

Rektor ved Rennebu kulturskole, Sverre Stenløkk, er glad for at en av deres elever gikk videre.

- Vi har ennå ikke fått dommerkommentarene, men vi fikk høre etter fremførelsen at dette hadde vært en spesiell opplevelse som gikk rett inn i hjertet, sier Stenløkk.