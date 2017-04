Vil fjerne bompengerabatten

Statens vegvesen vil fjerne bompengerabattene på E6 mellom Trondheim og Værnes, og på en rekke andre bompengeveger over hele Trøndelag, melder avisa Bladet. Ifølge avisen håper Statens vegvesen å få tilslutning for å fjerne de lokale rabattordningene for dem som betaler bompengene på forskudd.

- Vi foreslår endringer i takst og rabattsystemet. Vi vil bort fra at trafikanter betaler på forskudd for å få høye rabatter, sier seniorådgiver Knut Erik Bjerkan i Statens vegvesen region Midt til Adresseavisen.

Bjerkan sier til avisen at de i stedet ønsker at trafikantene skal betale på etterskudd, noe som krever mindre administrasjon. Samtidig skal kjørere av lette kjøretøy (inntil 3500 kg) få 20 prosent rabatt, foreslår Vegvesenet. Det foreslås også en maksgrense for hvor mange passeringer man skal måtte betale for hver måned.

For kjøretøy over 3,5 tonn blir det ikke 20 prosent rabatt, de må betale full pris for passeringene, iht forslaget. Satsene for full pris for tyngre kjøretøy foreslås imidlertid redusert. Tunge kjøretøy skal ikke være omfattet av maksgrensen på 40 passeringer.

Ifølge Adresseavisen vil en bilist med et lett kjøretøy som i dag har avtale med forskuddsbetaling og 50 prosent rabatt, og som har 40 passeringer av bomstasjonene på Ranheim og Hommelvik hver måned, få en ekstrautgift på 532 kroner pr måned.