Datoen for byfesten er klar

Lørdag 24. juni blir det arrangert byfest på Orkanger for fjerde år på rad. De to siste årene er det Orkanger sentrumsforening og Orkanger aktivum som har stått som arrangør. Byfesten kom i gang som en følge av at Orkanger i 2014 fikk status som by.

Søker støtte

Arrangørene har søkt Orkdal kommune om en støtte på 80 000 kroner, og saken skal behandles i formannskapet onsdag.

Byfestens totale budsjett er på 180 000 kroner. Det er blant annet satt av 50 000 kroner til underholdning og aktiviteter, 25 000 kroner til markedsføring og 10 000 kroner til lydproduksjon.

Kommunen ga i fjor et tilskudd på 50 000 kroner til byfesten.