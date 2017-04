Kjapt eller tregt nett?

Hemne

Kommunestyret i Hemne har vedtatt å søke om bredbåndsmidler. Dette gjelder strekningen Kyrksæterøra-Storoddan og Hellandsjøen-Taftøyan.

— For området Storoddan har vi mottatt meldinger om at kapasiteten er lavere enn dekningskartene viser. Dersom vi kan dokumentere at netthastigheten på nedlasting til mange husstander i området er lavere enn 4 Mbps, vil vi øke sannsynligheten for å bli tildelt midler, opplyser næringskonsulent Olav Hunnes i Hemne kommune.

Slik gjør du

Du kan nå bidra til å påvirke muligheten for at midler blir tildelt ved selv å måle netthastigheten. Fristen går ut i dag (25. april).

Slik måler du netthastigheten med PC:

* Avslutt alle program som bruker nettlinjen (nedlastinger, nett-TV, osv.)

* Koble datamaskinen til nettverket med kabel, eller stå så nært Wi-Fi-ruteren som mulig.

* Bruk en side som måler hastigheten, eksempelvis nettfart.no.

* Kopier skjermbildet med måleresultatene ved å bruke Ctrl + PrtSc

* Åpne et tomt Word-dokument og lim bildet inn i dokumentet

* Skriv navn og adresse samt dato inn i dokumentet og lagre det og gi det navnet Netthastighet2017xx (xx står for gatenummer, eventuelt stedsnavn)

Med pad eller mobil:

* Dersom du bruker pad eller mobil kan du bruke www.tek.no/speedometer og send målingen direkte. Hvis det sendes som lenke peker den vanligvis til måleresultatet du oppnådde.

Åtte svar

Olav Hunnes er mottaker for den informasjonen du får ut.

Tirsdag formiddag var dette status:

— Vi har fått åtte tilbakemeldinger, hvorav seks ligger under 4 Mbps, som er definert som grunnleggende bredbåndskapasitet, sier Hunnes.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300