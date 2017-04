Vårfest med indisk skoleprosjekt

Hovedinnslaget blir nok et foredrag av Mildrid Nesheim om prosjektet Jagriti vihara.

- Det hele startet med at Hallingdal Folkehøyskole tok inn eleven Jaja fra India i 1965, forteller Nesheim.

Han var allerede utdannet lærer i India, og da han reiste hjem i 1966, og dro hjem til Bihar-delstaten i Øst- India, startet han et skoleprosjekt for urbefolkningens barn. De hadde da ikke hatt tilgang på skole fra det offentlige.

Bidrar med betydelige beløp

Mildrid Nesheim var rektor på Hallingdal Folkehøyskole i 25 år, og ble inspirert av Jajas prosjekt. Hun er nå leder av Jagriti Vihara venneforening, som hvert år bidrar med betydelige beløp til prosjektet. Hun besøker India annethvert år, og følger prosjektet. Grunnleggeren Jaja lever fremdeles, og er nå 87 år gammel.

- Situasjonen for området har endret seg mye siden prosjektet startet, og i dag har det offentlige tatt over barneskolene, mens Jagriti Vihara driver opplæring for litt eldre elever, sier Nesheim.

Prosjektet driver også brønnboring, helsehjelp og treplanting.

Mange nasjonaliteter

På Vårfesten blir det også et innslag hvor Anne Mari Svinsaas skal intervjue noen av Meldals nye innbyggere. Meldal har bosatt flyktninger fra mange ulike nasjonaliteter, som Eritrea, Somalia og Syria, og mange av disse har kommet seg godt i gang med både skole, norskopplæring og integrering. Noen har også fått seg jobb.

Det blir også sang og musikk på festen, opplyser Gunnar Salvesen i Meldal folkeakademi.

- Musikkgruppa Rian/Østhus kommer, og det gjør også Meldal Songlag. Vårfesten er på Å Samfunnshus, og som vanlig blir det kaffesalg og åresalg. Folkeakademiets høst- og vårfester pleier å trekke mye folk, og programmet denne gang vil nok også være interessant for veldig mange, sie Salvesen.