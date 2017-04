Dømt for vold

Orkdal

En mann i 20-åra fra Orkdal, er dømt til samfunnsstraff for grov kroppskrenkelse i fjor høst. Varigheten er satt til 60 timer med en gjennomføringstid på 120 dager. Subsidiær straff er 60 dager i fengsel.

Drapstruet

Da saken var til behandling i Sør-Trøndelag tingrett nå i april, sto han tiltalt for grov vold med karakter av overfall. Han skal ved to anledninger ha tatt kvelertak på en kvinne, slått henne med knyttet neve og samtidig truet med å drepe henne. Kvinnen var redd for å dø. Voldsbruken pågikk over tid og var skremmende for fornærmede.

I dommen framgår det ikke hvilken relasjon det er mellom de to.

Viste stor anger

Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Men på grunn av alkorus, husker han ikke detaljer. Derfor dekker hans forklaring bare deler av beskrivelsen av det faktiske forholdet i tiltalen. Han er derfor dømt etter det han selv har forklart. Det han har erkjent er likevel tilstrekkelig til å bli dømt for grov kroppskrenkelse.

I tillegg til tilståelsen, har han også utvist stor anger for det han har gjort. Han varslet selv også politiet om saken. Retten bemerker at det er usikkert om politiet villa ha fått kjennskap til saken om han selv ikke hadde varslet.

Vedtok dommen

En samlet vurdering gjør at retten dømmer ham til samfunnsstraff. Tilståelsesrabatten får han i form av en mildere straffart, ikke reduksjon i lengden. Normalt medfører uprovosert vold ubetinget fengsel.

Mannen vedtok dommen på stedet.

