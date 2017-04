Skal fange skadet havørn

En skadet havørn ble tirsdag kveld observert i Abelvika i Moltua i Snillfjord. Ørna, som trolig har brukket den ene vingen, satt på bakken. Årsaken er foreløpig ukjent.

Politiet opplyste onsdag morgen at det arbeides med å få tatt hånd om den for videre vurderinger. Litt senere kom det melding om at Miljødirektoratet og lokal viltnemnd følger opp ørnen.

Kjell Berg ved teknikk-, landbruk- og miljøavdelinga i Snillfjord kommune kjenner lite til konkrete ting i saken. Men han vet at mannskap fra Miljødirektoratet skal forsøke å fange ørna for å kartlegge skaden og eventuelt nødvendig behandling.

- De skal se på den og fange den, sier han.

Det har så langt ikke lyktes ST å komme i kontakt med Frode Aalbu, rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, for å få en oppdatering i saken.

PS! Har du bilder av ørna, send det på e-post til: oyvind.brostrom@avisa-st.no