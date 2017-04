Bygger ny riksveg 3 i Trøndelag

Det blir anleggsarbeid på riksveg 3 i Rennebu i Sør-Trøndelag i sommer og høst når 1,6 km ny veg skal bygges, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Vegstrekningen er fra grensa til Hedmark og fram til Nåverdalsbrua (som ble ferdig i 2012). Vegen bygges i eksisterende trasé, men to svinger blir rettet ut og vegbanen blir utvidet fra 7 til 9 meter med et rumlefelt på en halv meter i midten som skal hindre at man kjører over i motgående kjørefelt. Grøftene blir også bredere og jevnere for å hindre alvorlig skade dersom det skjer en utforkjøring.

- Vi vil ha et sideterreng langs vegene som er utformet slik at kjøretøyet ikke velter og at kjøretøyet sakker farten, dersom det skulle skje en utforkjøring, sier byggeleder Line Søreng i Statens vegvesen.

Selve vegen blir bygd opp på nytt, med pukk og andre masser som gir bedre drenering og frostsikring, og nye strikkrenner. Det vil gi en veg som ikke like lett får telehiv og skader på asfalten i vårløsningen, og som tåler tungtrafikken.

Entreprenør Winsnes Maskin og Transport as har fått oppdraget og starter anleggsarbeidet i begynnelsen av mai. Kontraktsummen er på rundt 26 millioner kroner ekskl. mva.

På denne strekningen av rv. 3 kjører det 2400 biler i døgnet og 31 prosent av trafikken er tunge kjøretøy. Denne vegen er hovedforbindelsen mellom Oslo og Trondheim for tunge kjøretøy.

Vegen vil bli holdt åpen for trafikk i anleggsperioden, men for å få plass til anleggsarbeidet er det nødvendig å stenge et kjørefelt av gangen og bruke signalregulering. Mens anleggsarbeidet pågår blir fartsgrensen satt ned til 50 km/t forbi området.

- Vi ber om at alle trafikantene viser hensyn til entreprenøren som gjør jobben og respekterer fartsgrensen, sier Søreng. Spesielt tunge kjøretøy er skumle å få tett opp i anleggsområdet i høy hastighet.

Vegarbeidet skal være ferdig til vinteren.

I fjor ble det ryddet sikt på en over 2 km lang strekning av rv. 3 mellom Innset og Gullikstad i Rennebu. Mye skog ble hugget for å gi bedre sikt for trafikantene. I tillegg ble bergknauser sprengt bort. Det er ikke bare fordi de hindret sikten, men fordi de kan gjøre stor skade hvis noen kjører ut av vegen og treffer bergknausene.