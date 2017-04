Søndag er siste frist for levering...

Søndag 30. april er siste frist for å endre og levere skattemeldingen (selvangivelsen).

Skattemeldingen for 2016 er mer forhåndsutfylt enn noen gang. Likevel opplever én av fire at det er svært eller ganske vanskelig å få alle fradragene de har krav på. Det viser en ny forbrukerundersøkelse Respons har utført for SpareBank 1.

20 prosent av de spurte svarer de regner med å gå glipp av mange eller noen fradrag og dermed betaler for mye skatt. Det er helt unødvendig og lett å gjøre noe med, mener forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

- For de aller fleste er det ikke noe stort problem å få med seg alle fradragene de har krav. En halv times innsats er ofte nok til å finne fradragene som sparer deg for skatt, sier Gundersen i pressemeldinga.

For den som ennå ikke har sjekket skattemeldingen har forbrukerøkonomen fem raske tips som fort kan bety tusenlapper i spart skatt.

1. Sjekk inntekten. Skattefrie frynsegoder og godtgjørelser kan være feilført som lønn.

2. Før opp reisefradrag eller pendlerfradrag. Dette er ikke alltid ferdigutfylt. Du får fradrag hvis jobbreisen er minst 32 kilometer hver vei.

3. Sjekk at alle utgifter til pass av barn er med. Her er det ofte mangler i oppgavene fra barnehage eller SFO.

4. Få med fradrag for fagforeningskontingent og gaver til frivillige organisasjoner som er godkjent for skattefradrag.

5. Privat lån eller lån fra arbeidsgiver? Før opp renteutgiftene og få fradrag.