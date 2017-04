Ung sjåfør fikk en kraftig advarsel

Klokka 02 natt til lørdag ble det observert en livsfarlig hendelse i Orkdalsvegen i Orkdal. Flere passasjerer satt usikret på seteryggen i en cabriolet, med fare for å falle bakover og ut av bilen under kjøring.

Politipatruljen fikk stanset bilen, som ble kjørt av en mann i 20-åra. Han fikk en kraftig advarsel (muntlig pålegg) om at dette ikke bør skje igjen.

- Det er ikke alltid like enkelt å være sjåfør. Men det er sjåføren som er ansvarlig for at passasjerene er sikret i bilen, opplyser Astrid Metlid hos politiet i Trøndelag.