- 14-åringer overstadig berusa og utspydd

Skaun

Politipatruljen Charlie 30 var sammen med både natteravner og ungdomspatruljen fra Orkdal til stede på festen i Skaun Samfunnshus i søndag kveld.

- Vi var tilstede på festen fra start til slutt, skriver patruljen på sin Facebook-side.

Foreldre ville blitt overraska

De melder om stort sett fin stemning og trivelige ungdommen. Men - og det er et stort MEN - i forlengelsen av dette.

- Samtidig må vi si at det er trist å se så mange mindreårige som er ute av stand til å ta vare på seg selv. Sykestua var tidvis fylt av ungdom helt ned i 14-årsalderen. De var overstadig og utspydd. Flere av disse fortalte at de hadde fått med seg alkohol hjemmefra. Vi tror enkelte foreldre ville blitt overrasket over å se det samme som vi gjør på en slik kveld, skriver patruljen på sin Facebook-side.

Har en jobb å gjøre

Meldinga avsluttes slik:

- Her har vi en jobb å gjøre, folkens!