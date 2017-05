Orkdal

Politiet melder på Twitter like før klokka 13.30 at det er gressbrann på Svorkmo, like sør for bensinstasjonen på Vormstad. Stedet har formelt postnummer Svorkmo, opplyser politiet.

Brannvesenet er på plass og har kontroll på brannen.

Den skal ha blitt forårsaket av bruk av bar ild. En mann i 50-åra vil bli anmeldt for brudd på bålforbudet.