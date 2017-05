Overstadig berusa gutt bortvist

Skaun

Politiet mottok like etter klokka 21.30 søndag melding om at en overstadig berusa gutt var på fest i Skaun samfunnshus.

- Han ble bortvist. Når det gjelder alder, kan vi si at han er for ung til å drikke alkohol, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Ut over at han altså var i overkant "godt i farta" var det ikke noen meldinger om at han hadde gjort noe straffbart.